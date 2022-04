Live In Bari, Poroshenko a Sky TG24: "Putin è disposto a tutto"

"Aspettiamo il Papa a Kiev, sarebbe bellissimo", ha detto l'ex leader a Sky TG24, invitando poi a non fidarsi del presidente della Russia: "È un pazzo". Infine l'appello per avere armi: "Ci affidiamo alla diplomazia, ma tanto più è forte l’Ucraina tanto più velocemente arrivare la pace"

"Per favore, non fidatevi mai di Putin". Così Petro Poroshenko, ex presidente dell'Ucraina, intervistato dal direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis all'interno dell'evento Live In, ha parlato del conflitto tra Kiev e Mosca. L'ex leader ha chiesto armi per contrastare le forze nemiche e ha detto di attendere il Papa nella capitale ucraina: "Sarebbe bellissimo".