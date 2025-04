Giubileo degli Ammalati e del Mondo della Sanità 2025: date, programma e iniziative

All’interno del Giubileo 2025 “Pellegrini di speranza”, per sabato 5 e domenica 6 aprile 2025 è in programma il Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità, a cui sono particolarmente invitati, insieme ai loro famigliari, tutti i malati e le figure professionali legate al mondo della sanità (medici, infermieri, operatori sanitari, volontari in ambito sanitario, operatori pastorale della salute, etc.). L’intero periodo giubilare, infatti, è caratterizzato da un ricco calendario di eventi religiosi, culturali e sociali: oltre alle celebrazioni e ai rituali rivolti a tutti i fedeli, l’Anno Santo è scandito da diversi “giubilei” dedicati a diverse categorie di persone, individuate in base a specifiche professioni o al loro ruolo all’interno della famiglia, della Chiesa e della società. Ognuno di essi prevede momenti di confronto e di spiritualità, con una messa conclusiva celebrata dal papa o da un suo delegato.