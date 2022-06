Ucraina, Zelensky: "Ci servono sistemi di difesa missilistica"

Dall'inizio dell'invasione russa, 2.606 missili da crociera russi hanno colpito l'Ucraina. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso video, come riportato dall'emittente ucraina Radio Svoboda , citata anche dal Kyiv Independent . "L'Ucraina ha bisogno di moderni sistemi di difesa missilistica", ha dichiarato l'ex comico. "La fornitura di tali sistemi - ha aggiunto - è stata possibile quest'anno, l'anno scorso e anche prima. Li abbiamo presi? No. Abbiamo bisogno di loro? Sì. Ci sono state 2.606 risposte affermative a questa domanda sotto forma di vari missili da crociera russi che hanno colpito città e villaggi ucraini il 24 febbraio. Queste sono vite che potrebbero essere salvate, queste sono tragedie che avrebbero potuto essere evitate se l'Ucraina fosse stata ascoltata". (GUERRA IN UCRAINA. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - IL RACCONTO DEI NOSTRI INVIATI )

I russi premono su Severodonetsk

Nel suo discorso video Zelensky ha sottolineato anche che l'obiettivo tattico dei russi non è cambiato: l'esercito sta premendo su Severodonetsk, dove si stanno combattendo violente battaglie. "L'esercito russo sta cercando di schierare forze di riserva nel Donbas. Ma quali riserve possono avere adesso? Sembra che cercheranno di lanciare in battaglia coscritti poco addestrati e coloro che sono stati radunati da una mobilitazione segreta. E questo significa solo una cosa: la Russia può tagliare il traguardo delle 40.000 truppe perse già a giugno. Non hanno perso così tanto in nessun'altra guerra in molti decenni", ha concluso.