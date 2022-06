Guerra Ucraina Russia, le news di oggi 14 giugno sulla crisi. DIRETTA

Ad oggi 1.200 corpi non ancora identificati, si tratta di uomini per il 75%, il 2% bambini e il resto donne: lo ha detto il capo della polizia nazionale ucraina. Zelensky: "Il costo umano sarà terrificante. Mariupol sarà liberata e la bandiera ucraina tornerà lì". Macron: "La Francia è entrata in economia di guerra". Per Stoltnberg la pace non può arrivare con la resa dell'Ucraina. "Dialogo aperto con Vaticano per la situazione umanitaria in Ucraina", ha detto Paramonov