5/9 ©Ansa

"La battaglia per il Donbass sarà ricordata come una delle più violente in Europa", ha detto Zelensky nel consueto messagio su Telegram alla popolazione ucraina, il 13 giugno. "Abbiamo a che fare con il Male assoluto, non abbiamo altra scelta se non andare avanti e liberare il nostro territorio", ha esortato rinnovando l'appello all'Occidente per la fornitura di armi