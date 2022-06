Guerra Ucraina Russia, le news di oggi 15 giugno sulla crisi. DIRETTA

La difesa del Donbass è "vitale" per Kiev perché il suo esito "darà un'indicazione" della continuazione della guerra con la Russia, ha affermato questa sera il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "È fondamentale rimanere nel Donbass. (...) La difesa della regione è essenziale per dare un'indicazione di chi dominerà (sul campo) nelle prossime settimane", ha detto Zelensky nel suo discorso quotidiano agli ucraini in onda su Telegram, di cui riferisce la Ukrainska Pravda. "Nell'ultimo giorno nella battaglia del Donbass non ci sono stati cambiamenti drastici. I combattimenti più feroci, si sono svolti a Severodonetsk e in tutte le città e comunità vicine", ha detto il presidente ucraino, aggiungendo che "sfortunatamente, ci sono perdite e sono dolorose". Tuttavia, ha detto ancora, "è fondamentale rimanere nel Donbass, e più perdite vi subisce il nemico, meno forza avrà per continuare l'aggressione". "L'obiettivo chiave è la liberazione di Kherson. Ci muoveremo verso questa direzione passo dopo passo", ha infine detto Zelensky.