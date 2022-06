Ucraina, Medvedev: "Chi ha detto che esisterà ancora tra due anni?"

L'ex presidente russo si è posto questa domanda provocatoria stamattina su Telegram. Il riferimento è al possibile accordo dell'Ucraina con gli Usa per assicurarsi forniture di Gnl che Kiev ripagherebbe in due anni

''Solo una domanda: chi ha detto che l'Ucraina tra due anni esisterà ancora sulla mappa del mondo?''. È la domanda provocatoria che questa mattina l'ex presidente russo Dmitri Medvedev si è fatto su Telegram, mettendo in dubbio l'esistenza futura dell'Ucraina come Paese. (GUERRA IN UCRAINA. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)