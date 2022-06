Guerra Ucraina, ultimatum Russia ai combattenti dentro l'impianto Azot

Da quando è scattato questa mattina l’ultimatum di Mosca che ha intimato alle forze ucraine asserragliate nell'impianto chimico Azot della città orientale di Severodonetsk, di arrendersi nelle prime ore di oggi, è uscito solo un civile. Si tratta di un uomo di 74 anni che ha lasciato la fabbrica alle 7 di mattina. Era solo. A confermarlo il capo della guarnigione dell'autoproclamata Repubblica di Lugansk Alexander Nikishin che ha dichiarato: “Nessuno ha detto ai civili che l'evacuazione è prevista per oggi". Rimangono dunque centinaia di civili da far evacuare tra cui 40 bambini (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE DI SKY TG24 - GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).