Guerra Ucraina Russia, le news di oggi 16 giugno sulla crisi. DIRETTA

I tre leader arriveranno questa mattina in treno a Kiev per ribadire il sostegno all'Ucraina contro l'invasione della Russia e tentare di esplorare possibili vie d'uscita dal conflitto. Una missione carica di valore politico e simbolico: i leader dei 3 principali paesi Ue insieme da Zelensky. Kiev dovrà alla fine "negoziare" con Mosca, secondo il presidente francese. Spetta a Zelensky "decidere come deve finire questa guerra", ribatte la Casa Bianca