Medvedev su Macron, Scholz e Draghi: mangia rane, salsicce e spaghetti

"Ai fan europei di rane, salsicce di fegato e spaghetti piace visitare Kiev. Con zero utilità": così l'ex presidente russo, Dmitry Medvedev, commenta in un tweet la visita di Draghi, Scholz e Macron nella capitale ucraina (FOTO). Secondo Medvedev, i tre leader prometteranno all'Ucraina "l'adesione all'Ue, vecchi pezzi di artiglieria. Poi si leccheranno i baffi con l'horilka (ovvero una vodka ucraina, ndr) e torneranno a casa in treno, come 100 anni fa. Va benissimo. - prosegue l'ex capo del Cremlino - ma non avvicinerà l'Ucraina alla pace. Il tempo scorre", conclude Medvedev, con un chiaro riferimento al passare dei giorni di guerra in Ucraina, nel conflitto iniziato con l’invasione russa (LO SPECIALE GUERRA IN UCRAINA - GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).