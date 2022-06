Il Paese invaso dalla Russia esportava 5 milioni di tonnellate di grano al mese, dall’inizio del conflitto ha superato a fatica il milione. Il trasporto ferroviario con la Lituania non basta, e la via di un aiuto bielorusso non convince Bruxelles. Così L’Ue pensa alla regione del Delta del Danubio, che confina con l'Oblast di Odessa e ha una serie di canali navigabili, fra cui il Canale Bystroe