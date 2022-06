Guerra in Ucraina, salta accordo con la Russia sul grano

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo.

Ancora nessun via libera al corridoio del grano che dovrebbe permettere alle tonnellate di cereali di uscire dai porti ucraini, in particolare quello di Odessa. Ieri l'incontro ad Ankara tra il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov e l'omologo turco Mevlut Cavusoglu è stato positivo ma non ha portato alla soluzione sperata. Dalla conferenza stampa a margine dell'incontro è emerso che Turchia e Russia hanno raggiunto un accordo di massima che prevede per la flotta di Ankara compiti di sminamento e scorta delle navi cariche di grano attraverso il Mar Nero. Ma manca l'assenso dell'Ucraina. (GUERRA IN UCRAINA. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - IL RACCONTO DEGLI INVIATI)