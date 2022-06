Gas, Gazprom taglia del 60% forniture a Germania: prezzi in rialzo

6/11 ©Ansa

La decisione sarebbe legata all'attesa di avviare una manutenzione completa della turbina, ma per Berlino la doppia riduzione dei flussi decisa da Mosca ha ben altre cause: "Non possiamo confermare che la riduzione sia legata alla turbina. L'impressione è che si tratti di una decisione politica e non tecnica", ha spiegato il vicecancelliere Robert Habeck (nella foto), assicurando comunque che la Germania non ha problemi di approvvigionamenti