Gas, Gazprom comunica a Eni la riduzione del 15% dei flussi

Il colosso russo ha comunicato all’azienda “una limitata riduzione delle forniture per la giornata di oggi”. Le ragioni, spiega un portavoce di Eni, “non sono state al momento notificate”. La decisione arriva a poche ore da un altro annuncio, quello della riduzione delle forniture sul Nord Stream 1. "Non c'è alcuna indicazione al momento di rischi sulle forniture energetiche", ha detto Tim McPhie, portavoce della Commissione Ue

“Eni ha ricevuto comunicazione di una limitata riduzione dei flussi dal proprio fornitore russo relativamente all'approvvigionamento gas verso l'Italia. Eni continuerà a monitorare l'evoluzione della situazione e comunicherà eventuali aggiornamenti", si legge sulla piattaforma di informazioni privilegiate (pip) per il monitoraggio Remit del Gestore dei mercati energetici. Interpellato dall'Ansa, un portavoce di Eni ha confermato "che Gazprom ha comunicato una limitata riduzione delle forniture di gas per la giornata di oggi, pari a circa il 15%. Le ragioni della diminuzione non sono state al momento notificate".

La riduzione sul Nord Stream 1

Russia, Gazprom taglia il gas inviato all'Europa tramite Nord Stream 1

Già ieri Gazprom aveva annunciato la riduzione del 40% delle forniture che arrivano alla Germania attraverso Nord Stream 1: 100 milioni di metri cubi di gas al giorno, contro i 167 milioni finora recapitati dal gasdotto russo. Una decisione che ufficialmente è legata alla mancanza di una turbina della Siemens, bloccata dalle sanzioni. In particolare, Gazprom ha spiegato che per risolvere un problema tecnico al gasdotto manca un pezzo e che ci sono ritardi nelle consegne. Il gruppo tedesco Siemens Energy ha confermato la circostanza: ha detto di aver effettuato la riparazione a Montreal e che adesso non può riconsegnare la turbina "a causa delle sanzioni disposte dal Canada" contro Mosca per la guerra in Ucraina. Il governo tedesco ha fatto sapere di aver avviato delle verifiche. Il vicecancelliere Robert Habeck, rispondendo oggi a una domanda a Berlino, ha commentato: "Anche io ho l'impressione che quella di ieri sia una decisione politica e non una decisione tecnica".