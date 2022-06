Russia, Gazprom taglia il gas inviato all'Europa tramite Nord Stream 1

Il colosso energetico, in una dichiarazione, ha spiegato che il flusso è garantito solo “fino a un volume di 100 milioni di metri cubi al giorno invece dei previsti 167 milioni”, perché “le attrezzature necessarie non sono state consegnate dal gruppo tedesco Siemens”. Berlino: “Al momento la sicurezza degli approvvigionamenti continua ad essere garantita”

“Le consegne di gas tramite il gasdotto Nord Stream possono essere garantite solo fino a un volume di 100 milioni di metri cubi di gas al giorno invece dei previsti 167 milioni di metri cubi”, ha affermato il gruppo Gazprom in una dichiarazione. Una notizia che ha fatto alzare i prezzi di mercato: ad Amsterdam il contratto Ttf è scambiato a 98,6 euro per megawattora (+18,2%), dopo aver superato i 100 euro, sui livelli di metà maggio.

Cos’è Nord Stream

Il progetto Nord Stream è nato nel 1997 con l’obiettivo di portare il gas naturale russo in Germania senza passare per i Paesi baltici, quelli del gruppo Visegrad - Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria - la Bielorussia e l’Ucraina, che perdono così i guadagni derivanti dai diritti di transito. È in grado di portare 55 miliardi di metri cubi di gas all'anno dalla Russia all'Europa. Nord Stream 1 è entrato in funzione il 6 settembre 2011, con una seconda linea che è partita nell’ottobre 2012. Poco dopo è nato il progetto del Nord Stream 2, un gasdotto sottomarino di 1.234 km, il più lungo del mondo: è costato 12 miliardi di dollari ed è già finito, ma a febbraio 2022 il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha annunciato il congelamento dell'autorizzazione della rete dopo l'annuncio di Putin sul riconoscimento del Donbass.