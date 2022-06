Israele, Draghi visita museo dell'Olocausto e incontra Bennett. FOTO

13/14 ©Ansa

"Questa visita riafferma le eccellenti relazioni tra i nostri Paesi, così come l'impegno dell'Italia per il processo di pace tra Palestina e Israele - ha detto Draghi durante le dichiarazioni congiunte con Shtayyeh - Come ho detto al primo ministro Bennett durante il precedente incontro il dialogo deve continuare in modo da riportare fiducia. Dobbiamo continuare a lavorare per ridurre le tensioni a ogni livello e dobbiamo essere uniti nel condannare la violenza e difendere i diritti umani, civili e religiosi"