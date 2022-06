Ucraina: Draghi, Scholz e Macron andranno a Kiev

La visita al presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarebbe di grande importanza in questo momento, anche per la presenza del presidente Macron, visto che la Francia detiene ancora per due settimane, fino al 30 giugno, la presidenza di turno dell'Unione. Non ci sono, comunque, ancora conferme ufficiali sulla data della visita per motivi di sicurezza.

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo

Il presidente francese, Emmanuel Macron, è atteso oggi in Romania per salutare i circa 500 soldati d'Oltralpe dispiegati in una base Nato dopo l'invasione russa dell'Ucraina, prima di una visita in sostegno alla Moldavia e di una possibile visita a Kiev. Attesa da settimane, la visita in Ucraina del presidente francese nonché presidente di turno dell'Ue, dovrebbe svolgersi insieme al premier Mario Draghi e al cancelliere tedesco Olaf Scholz, secondo fonti di Roma e di Berlino, una notizia che l'Eliseo continua tuttavia a non confermare. Anche Berlino continua ufficialmente a non confermare la data della visita per motivi di sicurezza. A lungo Kiev ha rimproverato alla Germania esitazioni nell'appoggiare la linea dura contro Mosca (GUERRA IN UCRAINA. LO SPECIALE -GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - IL RACCONTO DEI NOSTRI INVIATI).