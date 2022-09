Alluvione nelle Marche, i detriti in mare visti dal satellite Sentinel

Detriti per 1.600 chilometri quadrati nel Mar Adriatico. Le immagini arrivano dal satellite Sentinel che ha "fotografato" i sedimenti alluvionali trasportati dai fiumi e dai torrenti delle Marche straripati nella notte fra il 15 e il 16 settembre durante l'alluvione. Si tratta di una striscia lunga 80 km e larga 20 nella fascia di mare davanti alla regione colpita da fortissime piogge che hanno provocato enormi danni e vittime. Le immagini dei detriti finiti in mare sono state elaborate dalla piattaforma Advanced Geospatial Data Management ( Adam ) specializzata nel processare dati provenienti in particolare dai satelliti allestiti per l'osservazione della Terra.

Le immagini del satellite Sentinel 3

La foto dei sedimenti alluvionali nelle Marche è stata scattata dal satellite Sentinel 3 della costellazione europea Copernicus, che ha diffuso anche un tweet: l'accumulo di detriti più esteso è quello causato dalle acque del fiume Misa che, in realtà, è un torrente di poco più di 45 chilometri di lunghezza. Questo corso d'acqua, nelle estati particolarmente calde e senza piogge, finisce in gran parte in secca. Come riporta Il Messaggero, già il 3 maggio 2014, il Misa aveva causato pesanti danni a Senigallia. I satelliti Sentinel 3 della rete Copernicus sono in orbita a 815 chilometri di quota, progettati e costruiti soprattutto in Italia da Thales Alenia Space per conto dell'Agenzia spaziale europea.