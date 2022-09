Elezioni, a Milano vernice contro banchetti di Italia Viva e Pd

"Un nostro banchetto in piazza Wagner - spiega sui social il partito guidato da Matteo Renzi - è stato colpito con delle uova piene di vernice blu lanciate da due ragazze in bicicletta con il volto coperto". Sempre nel capoluogo lombardo, è stato vandalizzato anche un banchetto del Pd, in via Papiniano

Italia Viva: "Continueremo a lavorare col sorriso di sempre"

"Un nostro banchetto in piazza Wagner a Milano - spiega il partito su Facebook - è stato colpito con delle uova piene di vernice blu lanciate da due ragazze in bicicletta con il volto coperto all'urlo: 'siete tutti uguali, fate schifo'". L'attività di partito portata avanti "in questi giorni di campagna elettorale serrata" è uno "straordinario esempio di unità - conclude Italia Viva Milano -, di coinvolgimento e condivisione che va valorizzato e preservato in ogni sua parte. Noi lavoriamo per questo e continueremo a farlo con la forza e il sorriso di sempre".

Pd: "Clima spregevole di violenza e prepotenza"

"Dopo Fratelli d'Italia e Forza Italia, oggi è toccato a Italia Viva e a noi. In questa campagna elettorale stiamo vivendo un clima spregevole di violenza e prepotenza", ha commentato la coordinatrice milanese Dem Silvia Roggiani. "Stamattina in viale Papiniano angolo via Ausonio due ragazze e un ragazzo con il volto coperto in sella alle loro biciclette hanno tirato ai nostri volontari, urlando insulti e "mai con il Pd", delle uova piene di vernice blu e bianca", ha spiegato Roggiani che ha espresso solidarietà a Italia Viva. "La politica - ha concluso - è fatta di iniziative, proposte, opinioni differenti e confronti. Mai dalla violenza".