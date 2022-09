10 scuole diverse. 10 studenti di Milano e Napoli. 10 maggiorenni che hanno ricevuto la loro prima tessera elettorale. Vi raccontiamo la sfida del voto della Generazione Z, quella che ha sofferto di più i lockdown, quella dei Friday for future e dei diritti Lgbt.

Il voto del 25 settembre

Oltre 4 mln di nuovi giovani elettori che il 25 settembre (SPECIALE) potranno votare anche al Senato per la prima volta grazie alla riforma costituzionale approvata lo scorso anno.

Con 5 domande, le stesse per tutti. Per capire come si informano, se hanno letto i programmi elettorali e cosa hanno cercato, quali devono essere, secondo la loro percezione, le priorità del nuovo governo. Se hanno già deciso a chi dare fiducia e quali sono le paure per il loro futuro.