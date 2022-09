Elezioni 2022, come si vota per non invalidare le schede. FOTO

3/10

Prendendo a riferimento il fac simile di scheda elettorale diffuso per l’elezione dei membri del Senato alle politiche del 2018, si vede come le possibilità in mano all’elettore siano diverse. Per non rischiare di invalidare la scheda, è bene conoscerle tutte. Tracciando solo una x sul nome del candidato uninominale, ad esempio, si vota anche per i collegi plurinominali: il voto verrà spartito tra le liste sotto il nome del candidato uninominale. A ciascuna sarà assegnato una percentuale del voto, sulla base dei voti complessivi ottenuti in quel collegio

Perché il Rosatellum favorisce le alleanze tra partiti