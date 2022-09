3/15 ©Ansa

LICIA RONZULLI – Eletta in due collegi plurinominali – Lombardia P01 e Puglia P01 – è anche Licia Ronzulli. Come Berlusconi, risulta la più votata anche in un collegio uninominale, quello di Como (U02)

Chi sono i parlamentari della Lega eletti alla Camera e al Senato