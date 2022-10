6/36

Adolfo Urso, ex presidente Copasir, è il nuovo ministro dello Sviluppo Economico, che ha cambiato denominazione in Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Fra i fondatori di Alleanza nazionale, dal 1994 è stato eletto per cinque legislature consecutive alla Camera dei deputati

