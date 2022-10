Governo Meloni, uno dei più veloci a formarsi: ecco i numeri

Consultazioni flash o giri immensi? Il governo Conte detiene il record: quasi 90 giorni passati tra le elezioni e il giuramento, mentre quello neonato della Meloni è stato uno dei più veloci con 25 giorni. (GOVERNO MELONI, LO SPECIALE DI SKY TG24)

Prima del 1992

Nella Prima Repubblica la durata media era di circa un mese, salvo eccezioni. Ebbero una formazione particolarmente faticosa il governo Leone nel 1963 e quello Cossiga del 1979. A giustificare tempi così lunghi sono stati spesso equilibri storico-politici inediti, come furono per motivi diversi la nascita del centrosinistra e la complessa fase successiva all’assassinio di Aldo Moro. Per non parlare del governo Amato del 1992 che nacque tra le macerie di Tangentopoli. Con la fine del vecchio sistema, in cui spesso erano anche le liti interne alla Dc ad allungare il brodo, e l’avvento del bipolarismo si è conservata una certa celerità: dal massimo di 44 giorni del primo governo Berlusconi nel 1994 al minimo di 24 del Berlusconi II.