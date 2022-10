Un faccia a faccia durato oltre un'ora. Il neo premier ha spiegato come sia interesse reciproco dei due Paesi di affrontare insieme non solo il tema energetico, ma anche "il sostegno all'Ucraina, la difficile congiuntura economica, la gestione dei flussi migratori". I due hanno avviato rapidamente quella che Meloni definisce come "la volontà di proseguire con una stretta collaborazione sulle grandi sfide comuni a livello europeo e nel rispetto dei reciproci interessi nazionali"

Debutto internazionale per Giorgia Meloni, nella giornata in cui è avvenuto il passaggio di consegne tra lei e Mario Draghi e il primo Cdm del nuovo governo. In serata è avvenuto un faccia a faccia con Emmanuel Macron a Roma, dove il presidente francese ha partecipato all'evento organizzato dalla comunità di Sant'Egidio all'interno del centro congressi la Nuvola. "Un Cordiale e proficuo confronto, di oltre un'ora”, sintetizza palazzo Chigi in una nota (NUOVO GOVERNO: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE - CHI SONO I MINISTRI - L'IDENTIKIT DELL'ESECUTIVO).