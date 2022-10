Così il neo-ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare parlando coi cronisti prima di entrare a Palazzo Chigi per la prima riunione del Consiglio dei ministri. “Giorgia Meloni ha avuto modo di trattare il tema con il presidente Draghi in un’azione comune. Lavoreremo ad un’Italia più credibile nel mondo" ascolta articolo Condividi

"Lavoreremo con discontinuità rispetto al governo precedente ma ovviamente in piena collaborazione anche con quelle cose che sono state fatte di positivo e sicuramente con quella impostazione che abbiamo contribuito a rafforzare di una Italia più credibile e forte sul piano internazionale". Così il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida parlando coi cronisti prima di entrare a Palazzo Chigi per la prima riunione del Consiglio dei ministri. "Parleremo di energia che è questione del giorno” ha sottolineato il neo-ministro Lollobrigida. “Giorgia Meloni ancora prima di diventare presidente del Consiglio ha avuto modo di trattare il tema con il presidente Draghi in un’azione comune. Lavoreremo ad un’Italia più credibile nel mondo".

Governo di "destra-centro" approfondimento Governo Meloni, l'identikit e le curiosità del nuovo esecutivo In un’intervista a Il Messaggero, Lollobrigida aveva definito l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni un governo di "destra-centro". Sul piano internazionale, il neo-ministro indica come obiettivo quello di "ridare centralità all'Italia in Europa" e per farlo è "fondamentale approfondire i rapporti con la Francia". "Se ora siamo il fanalino di coda in Europa, è perché' gli altri hanno lavorato per rafforzare i loro Paesi, mentre noi abbiamo lavorato per rafforzare Francia e Germania".

Tutela del prodotto italiano approfondimento Chi è Francesco Lollobrigida, nuovo ministro dell’Agricoltura E ancora: "Il prodotto italiano è di eccellenza e lo vogliamo tutelare come fanno le altre nazioni” ha sottolineato il titolare del dicastero di Via Venti Settembre. "Difendiamo i valori, i prodotti tradizionali che raccontano la storia dell'Italia". "Il sovranismo alimentare non nasce a destra", sottolinea il ministro. "Significa ridare centralità al contadino, al piccolo imprenditore, alla filiera corta. Sia nell'allevamento sia nelle coltivazioni". In un'altra intervista, rilasciata al Corriere della Sera, sottolinea: "Sovranità alimentare non è un concetto fascista, ma un principio che governi socialisti hanno addirittura messo in Costituzione", come Ecuador e Venezuela. Per Lollobrigida, "ogni nazione dovrebbe avere il dovere e il diritto di difendere le proprie eccellenze alimentari, che "non significa mettere al bando prodotti stranieri".