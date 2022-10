Lollobrigida, 50 anni, militante di destra di lungo corso, è cognato di Giorgia Meloni. È infatti sposato con Arianna Meloni, militante di Alleanza Nazionale, nonché sorella di Giorgia, e ha due figlie. Nato a Tivoli, vive a Roma, dove si è laureato in giurisprudenza. È pronipote di Gina Lollobrigida. Entrato in politica fin da giovanissimo nel Fronte della Gioventù, l'organizzazione giovanile del Movimento Sociale Italiano, ha poi guidato l'organizzazione missina nella Provincia di Roma fino al 1995. Ha svolto il servizio militare in Aeronautica. In seguito è stato consigliere comunale a Subiaco, consigliere provinciale di Roma, poi assessore allo sport, cultura e turismo del comune di Ardea, e Consigliere regionale nel Lazio. Nel 2008 diventa presidente di Alleanza Nazionale nella sezione provinciale di Roma e dal 2010 al 2012 del Popolo della Libertà (PdL). Dal 2010 al 2013 è stato assessore con deleghe regionali alla mobilità e ai trasporti nella giunta regionale del Lazio di Renata Polverini.

È tra i fondatori di FdI

vedi anche

Reddito di cittadinanza, Lollobrigida (Fdi): "Lo aboliremo"

Il 20 dicembre 2012 Lollobrigida abbandona il PdL, assieme alla cognata Giorgia Meloni, e insieme sono tra i fondatori di Fratelli d'Italia. Nel 2013 diventa responsabile nazionale "organizzazione" di Fratelli d'Italia. Nel 2018 viene eletto capogruppo di Fratelli d'Italia a Montecitorio. Risulta sostenitore delle comunità terapeutiche per il recupero dei tossicodipendenti, e ha collaborato con San Patrignano.

Per Lollobrigida obiettivo è difesa sovranità alimentare

Difesa della sovranità alimentare italiana e dei prodotti italiani. Questo l'obiettivo del ministro Lollobrigida. Non a caso è stata scelta la denominazione Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, si fa notare dall’esecutivo, sulla stessa scia del ministero francese. Difesa del made in Italy in generale e degli interessi nazionali che, fanno notare, è obiettivo di tutto il governo, come fanno altri Paesi europei. "Non è inedito c'è l'hanno anche in Francia e sono quelli che hanno difeso meglio i loro prodotti quindi riteniamo sia completamente in linea con la vocazione che avremo anche noi, difendere i nostri prodotti”, sono state le prime parole di Lollobrigida dopo la nomina.