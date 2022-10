A Roma il leader francese e il capo dello Stato italiano, che si vedranno anche domani per un pranzo privato, hanno aperto il summit "Il grido della pace – Religioni e cultura in dialogo". Durante il viaggio romano dell'inquilino dell'Eliseo è previsto un incontro anche con Papa Francesco. Secondo alcune indiscrezioni, potrebbe poi avere un faccia a faccia con la premier Giorgia Meloni ascolta articolo Condividi

Il presidente francese Emmanuel Macron è arrivato a Roma. Oggi, insieme al capo dello Stato Sergio Mattarella, ha dato il via all'assemblea interreligiosa promossa dalla Comunità di Sant'Egidio "Il grido della pace – Religioni e cultura in dialogo". A salutare Macron con una calorosa stretta di mano al suo arrivo all’evento c’era anche Antonio Tajani, nuovo ministro degli Esteri e vicepremier del governo Meloni. In agenda per Macron nei prossimi giorni anche alcuni incontri nell’ambito del Trattato Italia-Francia, siglato nel novembre dello scorso anno. Domani, lunedì 24 ottobre, vedrà sia Papa Francesco che Mattarella. Secondo alcune indiscrezioni Macron potrebbe incontrare anche la nuova premier italiana Giorgia Meloni, in parte per riallacciare i rapporti dopo le polemiche scatenate dalle parole della ministra francese per gli Affari Europei, Laurence Boone, che a inizio ottobre – commentando la vittoria di Fratelli d’Italia alle elezioni politiche – aveva detto che Parigi avrebbe vigilato “sul rispetto dei valori e dello stato di diritto”.

Macron: "La pace è possibile. Non lasciamo che sia catturata dal potere russo" vedi anche Ucraina, cardinale Zuppi: "Pace anche a costo di pezzo di sovranità" Secondo il fondatore della Comunità di Sant'Egidio, Andrea Riccardi, Macron "può coagulare una iniziativa europea" che favorisca la pace tra Russia e Ucraina. Proprio sulla guerra tra Mosca e Kiev si sono concentrate le parole del capo dell'Eliseo. "Non lasciamo che la pace oggi sia catturata dal potere russo. Oggi la pace non può essere la consacrazione della legge del più forte né il cessate il fuoco che definirebbe uno stato di fatto", ha detto il presidente francese. Mentre all’evento si discute di pace, ha aggiunto, “gli ucraini e le ucraine si battono per resistere, per difendere la loro dignità, per proteggere le loro frontiere e la loro sovranità". Una pace, secondo il presidente francese, "è possibile" ed "è quella che loro decideranno - ha spiegato riferendosi agli ucraini - e che rispetterà i diritti del popolo sovrano". Macron: "Guerra frutto di nazionalismo. Russia umiliata per distruzione Impero sovietico" Macron ha detto di avercela “messa tutta” per dialogare con il presidente russo Putin, senza riuscire però a capire il perché della guerra, "frutto del nazionalismo esacerbato che si è nutrito dell'umiliazione scaturita dalla distruzione dell'Impero sovietico". La Russia, ha detto Macron, si è così “isolata dal resto del mondo e si è convinta che c'erano delle minacce" e che il “resto del mondo” avrebbe cercato di distruggerla. Le parti del conflitto, ha continuato, sono da un lato “un popolo aggredito” e dall'altro alcuni “dirigenti che hanno deciso di attaccare, di invadere, di umiliare”. Per questo, per Macron, una posizione neutrale nel conflitto non è mai stata una possibilità: “vorrebbe dire che esiste la legge del più forte”.

Mattarella: "La pace non può ignorare diritto alla difesa. L'Europa sia garante di stabilità" vedi anche Mattarella: "Guerra sciagurata, pace urgente e necessaria" Ad aprire l’evento con un appello per la pace è stato il presidente della Repubblica Mattarella. Serve "una pace che non ignori il diritto a difendersi e non distolga lo sguardo dal dovere di prestare soccorso a un popolo aggredito. In Ucraina, come altrove, occorre riannodare i fili dell'umanità che la guerra spezza: vite, famiglie, legami umani e sociali", ha detto Mattarella. Il capo dello Stato ha poi parlato delle conseguenze della “sciagurata guerra” tra Mosca e Kiev, che secondo alcuni mette il mondo “di fronte allo spettro di un ricorso all'arma nucleare”. Si tratterebbe, ha detto Mattarella, di una “perversa tentazione dell'escalation, della spirale di violenze che si alimentano di violenza. L'affermazione della logica dei più brutali e insensati rapporti di forza, che credevamo relegati a un oscuro passato”. Centrale il ruolo dell’Europa: "Non possiamo consegnarci all'ingiustizia delle situazioni di fatto, né allo strazio di guerre "infinite". L'Europa non può e non deve permettersi di cadere "prigioniera" della precarietà, incapace di assolvere al suo naturale ruolo di garante di pace e di stabilità nel continente e nelle aree vicine". Durissima poi la condanna del conflitto, un’aggressione che “stravolge le regole, i principi e i valori della vita internazionale”, che dovrebbe essere impegnata a “trovare soluzioni cooperative urgenti a problemi comuni: le crisi sanitarie e alimentari, gli effetti devastanti dei cambiamenti climatici, le minacce terroristiche".

“Il grido della pace – Religioni e cultura in dialogo” vedi anche Macron: Putin deve fermare la guerra e tornare al tavolo dei negoziati L’incontro internazionale promosso dalla Comunità di Sant’Egidio, al via oggi, vede la partecipazione di rappresentanti delle più grandi religioni mondiale, insieme a esponenti del mondo della cultura e delle istituzioni. L’evento si apre con l’assemblea inaugurale al centro congressi “La Nuvola”, nel quartiere romano dell’Eur. Oltre a Macron e Mattarella, partecipano il fondatore di Sant'Egidio Andrea Riccardi, il presidente della Cei Matteo Zuppi, il rabbino capo di Francia Haim Korsia e il segretario generale della Muslim World League, Abdul Karim Al-Issa. Sarà ascoltata anche la testimonianza di una cittadina ucraina, Olga Makar. Il 24 ottobre e il 25 ottobre si terranno diversi incontri e forum, sempre all’Eur, mentre nel pomeriggio di martedì Papa Francesco guiderà la Preghiera per la Pace delle religioni al Colosseo.