Il capo dello Stato: "L'Europa è un bersaglio di questo conflitto, anche per questo ha il dovere di una risposta unitaria e coerente". E sul Pnrr: "Completarlo, in gioco c'è ruolo dell'Italia nella Ue"

"Una guerra sciagurata, che la Federazione Russa ha scatenato arrogandosi un inaccettabile diritto di aggressione, lascia ogni giorno una scia di morte, di distruzione, di odio, che inquina anche ogni campo delle attività civili e delle relazioni". E' quanto dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando ai Cavalieri del lavoro, prima di aggiunge: "La pace è urgente e necessaria. La via per costruirla passa da un ristabilimento della verità, del diritto internazionale, della libertà del popolo ucraino". (CONFLITTO IN UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA) "L'Europa è un bersaglio di questa guerra - osserva il capo dello Stato - Ne sono sfidati i principi di civiltà, i valori che si sono affermati come risposta dei popoli alla barbarie della Seconda guerra mondiale e delle dittature che l'hanno provocata. Anche per questo l'Europa ha il dovere di una risposta unitaria e coerente".