Gaza, Blinken: Usa determinati ad avere ora accordo Israele-Hamas LIVE

Decine di dimostranti si sono riuniti sotto l'albergo a Tel Aviv dove alloggia il segretario di stato Usa Antony Blinken in segno di appoggio al possibile accordo con Hamas per il rilascio degli ostaggi. Lo hanno riferito i media. Su alcuni cartelli, scrittiain inglese e in ebraico, si può leggere "Abbiamo fiducia in Blinken, portateli a casa da noi". Il segretari di stato Usa vedrà in mattinata il premier Benyamin Netanyahu e poi andrà al valico di Kerem Shalom da dove entrano, nel lato israeliano, gli aiuti umanitari a Gaza.