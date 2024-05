Usa, polizia fa irruzione nella Columbia University, decine di arresti

La polizia di New York ha fatto irruzione nella Columbia University occupata dagli studenti. Gli agenti sono entrati nella Hamilton Hall da una delle finestre dell'edificio. Fuori dal palazzo la polizia ha allontanato molti studenti che erano assembrati nelle vicinanze e ha effettuato decine di arresti. Secondo fonti del municipio di New York, la Columbia University ha mandato una lettera alla polizia chiedendo l'intervento sul campus per sgombrare Hamilton Hall. La lettera ha legittimato l'intervento degli agenti sul campus e l'arresto di studenti. La richiesta dell'ateneo è la seconda dal 18 aprile, quando la presidente Minouche Shafik aveva chiesto l'intervento per sgombrare una tendopoli nel campus.