Macron: "Putin deve fermare la guerra e tornare al tavolo dei negoziati"

In un'intervista a France2 il presidente francese torna ad esprimersi sulla guerra in Ucraina appellandosi all'omologo russo perchè inizi a trattare. "Parlerò con lui ogni volta che sarà necessario", ha detto il titolare dell'Eliseo. Che sulla possibile escalation nucleare ha aggiunto: "Meno se ne parla, meglio è"

"Vladimir Putin deve fermare questa guerra e tornare al tavolo del negoziato". In attesa dell'incontro che vedrà il presidente russo protagonista oggi insieme al leader turco Recep Tayyip Erdoğan, a lanciare un nuovo appello per la pace è il premier francese Emmanuel Macron. In un’intervista a France2 il capo dell’Eliseo ha parlato dello stato attuale del conflitto accusando Mosca di avere “violato l'integrità dell'Ucraina” e commesso "crimini di guerra". Non è mancato neppure un commento sullo spettro di un conflitto nucleare: "Meno se ne parla, meglio è".