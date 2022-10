Usa, Biden: “Incontro con Putin? Dipende da cosa vuole discutere”

In un’intervista alla Cnn, il presidente americano spiega che "non intende" parlare con il leader russo al G20 di Bali, ma prenderebbe in considerazione un incontro qualora volesse parlare ad esempio del rilascio di Brittney Griner, l'americana in carcere in Russia. Sull’Ucraina, dice “non ho intenzione di negoziare, e nessuno è pronto a farlo. Putin ha commesso crimini di guerra ma non penso che userà armi nucleari". Su una ricandidatura per il 2024 aggiunge: “Decido dopo Midterm, posso battere ancora Trump”

Joe Biden "non intende" parlare con Vladimir Putin al G20, ma prenderebbe in considerazione un incontro qualora il presidente russo volesse parlare ad esempio del rilascio di Brittney Griner, l'americana in carcere in Russia. "Dipende da cosa vuole discutere", ha detto Biden in merito a un possibile faccia a faccia con Putin il prossimo mese in Indonesia, come ipotizzato da Lavrov. "Se venisse da me al G20 e mi dicesse di voler parlare di Griner lo incontrerei. Dipende. Non ho intenzione di negoziare, e nessuno è pronto a farlo, con la Russia sull'Ucraina, sul mantenimento di parte dell'Ucraina. Quindi dipenderebbe in modo specifico da cosa vuole discutere", ha spiegato Biden in un'intervista alla Cnn mettendo in evidenza che le trattative per una soluzione della guerra devono coinvolgere Kiev. "Nulla sull'Ucraina senza l'Ucraina", ha messo quindi in evidenza il presidente Usa criticando Putin per aver commesso atti brutali e crimini di guerra. "Ha sbagliato i calcoli" con l'invasione: "pensava che sarebbe stato accolto a braccia aperte, che sarebbe stato il benvenuto", ha aggiunto Biden (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI).