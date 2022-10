Putin-Erdogan, oggi incontro ad Astana per discutere di Ucraina

In giornata è previsto un meeting tra il presidente russo e il suo omologo turco per parlare del conflitto tra Kiev e Mosca. “Ci aspettiamo una loro mediazione”, ha dichiarato il consigliere diplomatico del Cremlino Yuri Ushakov

Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato stanotte nella capitale kazaka Astana, dove parteciperà al summit della Conferenza sulle misure di interazione e rafforzamento della fiducia in Asia (Cica). Lo riporta l'agenzia Tass. Putin oggi dovrebbe avere anche un bilaterale con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Il Cremlino si aspetta che durante l'incontro il leader di Ankara faccia al presidente russo una proposta concreta di mediazione sul conflitto in Ucraina (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI ).

Non è un mistero, infatti, che Mosca riponga grande fiducia in Ankara, come dimostrano le parole del consigliere diplomatico Yuri Ushakov. "Ci aspettiamo una loro mediazione. Se ci saranno contatti (tra Russia e Ucraina), questi avranno luogo sul territorio turco. Probabilmente Erdogan proporrà qualcosa ufficialmente”, ha dichiarato Ushakov. Un'ulteriore prova sono anche le prime parole sul ruolo dell'Asia di Putin, che dal Kazakhistan ha dichiarato: “Il mondo sta diventando un sistema veramente multipolare. L'Asia, dove i nuovi centri di potere si stanno rafforzando, svolge un ruolo importante, se non addirittura fondamentale”.

Il ruolo di Ankara

Non si prospetta facile, però, il compito della Turchia, visto il divieto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di intavolare qualunque trattativa con Putin e il forte sostegno di Europa e Stati Uniti alla causa di Kiev. “Vogliamo tenere la porta della diplomazia aperta. Quelli che credono che non ci sia più terreno per la diplomazia spesso hanno torto. Al contrario la diplomazia diventa addirittura più importante in tempi come questi, quando la guerra infuria, come purtroppo sembra che stia accadendo in questo momento”, ha dichiarato Ibrahim Kalin, portavoce del presidente Erdogan.