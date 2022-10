Putin: "Niente gas ai Paesi con il price cap"

La minaccia arriva da Mosca, direttamente dal presidente Vladimir Putin. E sulla questione rifornimenti di gas, Putin passa la palla all'Ue: "La Russia è pronta a fornire ulteriori volumi di gas all'Europa in autunno-inverno attraverso la linea del Nord Stream 2". Si tratta proprio dell'oleodotto che non è mai stato attivato in seguito all'invasione russa dell'Ucraina

Niente gas russo a chi applica il price cap. La minaccia arriva da Mosca, direttamente dal presidente Vladimir Putin. E sulla questione rifornimenti di gas avverte: "La Russia è pronta a fornire ulteriori volumi di gas all'Europa in autunno-inverno, la palla è nel campo dell'Ue. Mosca è pronta a fornire gas attraverso la linea del Nord Stream 2". Si tratta proprio dell'oleodotto che non è mai stato attivato in seguito all'invasione russa dell'Ucraina (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI).