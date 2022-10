Prezzo gas, Francia accusa gli Usa: "Quadruplicato da inizio guerra"

Il ministro dell'Economia Le Maire accusa: "Costo quattro volte superiore rispetto a quello al quale viene venduto agli industriali americani. Il conflitto in Ucraina non può sfociare in una dominazione economica statunitense"

È scontro a distanza tra Francia e Stati Uniti sul prezzo del gas. "Non possiamo accettare che il nostro partner americano venda il suo Gnl a un prezzo quatto volte superiore a quello al quale vende agli industriali americani", ha dichiarato il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire nel corso di un dibattito all'Assemblea nazionale a Parigi, ribadendo che "il conflitto in Ucraina non deve sfociare in una dominazione economica americana e in un indebolimento dell'Unione europea".