Energia, proposta Olanda-Germania: ok acquisti comuni, no tetto gas

È quanto si legge in un non paper - documento non ufficiale - che i due paesi hanno presentato al Consiglio informale Energia in corso a Praga. "Il price cap sul gas va preso in considerazione solo per il gas russo da gasdotto e molta cautela va esercitata anche sul price cap al gas per la produzione dell'elettricità"

Acquisti congiunti di gas con il conseguente riempimento coordinato degli stoccaggi, negoziati con i fornitori affidabili per ridurre i prezzi, un nuovo indicatore di mercato per il Gnl e solo maggiore sorveglianza per il Ttf di Amsterdam; il price cap sul gas va preso in considerazione solo per il gas russo da gasdotto e molta cautela va esercitata anche sul price cap al gas per la produzione dell'elettricità. Sono queste le proposte avanzate da Germania e Olanda in un non-paper (documento non ufficiale dal titolo 'La necessità di un set di misure e non di mettere in campo una misura') presentato al Consiglio informale Energia in corso a Praga, nel quale i due Paesi non citano il price cap all'import di Gnl (gas nazionale liquefatto). (GUERRA IN UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE - LO SPECIALE DI SKY TG24).