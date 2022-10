Erdogan: no Svezia in Nato finché avrà terroristi curdi in Parlamento

Il presidente della Turchia lo ha ribadito in una conferenza stampa al termine del vertice della Comunità politica europea a Praga. Poi si è soffermato sulla guerra tra Russia e Ucraina: "Una pace giusta non ha perdenti". Oggi avrà un colloquio con Putin

Il presidente turco Recep Tayyp Erdogan, durante una conferenza stampa tenuta ieri a margine del primo vertice della Comunità politica europea a Praga, soffermandosi sulla questione dell'adesione di Stoccolma alla Nato ha ribadito: "Finché le organizzazioni terroristiche manifesteranno nelle strade svedesi e i terroristi saranno presenti nel loro parlamento, il nostro approccio alla questione non sarà positivo". Poi ha aggiunto che aspetterà l’entrata in carica del nuovo premier - l'attuale, Magdalena Andersson, è dimissionaria - per parlare con i vertici svedesi del dossier.

Erdogan sul conflitto Russia-Ucraina: "Peggiore pace meglio della guerra"

Il leader turco si è poi concentrato sulla guerra in Ucraina, sottolineando che “una pace equa non ha perdenti. Anche la peggior pace è meglio della guerra. La Turchia parla con tutte le parti e ha la loro fiducia, purtroppo alcuni Paesi europei preferiscono la provocazione e l'escalation". Erdogan ha anche affermato che oggi sentirà Vladimir Putin, specificando di essere "l'unico leader" che può avere colloqui con il presidente russo e Volodymyr Zelensky (SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Parlando della Comunità politica europea il presidente turco ha poi aggiunto che "non è un'alternativa alla politica di allargamento dell'Ue, la Turchia non accetterà mai alcuna interruzione dei suoi colloqui di adesione".