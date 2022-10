Papa Francesco: inizia nuovo governo, prego per unità e pace in Italia

Guarda le altre notizie di oggi 23 ottobre

"Oggi all'inizio di un nuovo governo preghiamo per l'unità e la pace dell'Italia". Lo ha detto Papa Francesco oggi durante l'Angelus, nel giorno del passaggio di consegne tra Mario Draghi e Giorgia Meloni. (CHI SONO I MINISTRI - L'IDENTIKIT DELL'ESECUTIVO. NUOVO GOVERNO: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE)

"Dopodomani martedì 25 ottobre - ha aggiunto Bergoglio - mi recherò al Colosseo a pregare per la pace in Ucraina e nel mondo insieme ai rappresentanti delle Chiese e comunità cristiane e delle religioni mondiali riunite a Roma per l'incontro 'Il grido della pace'. Invito a unirvi spiritualmente a questa grande invocazione a Dio. La preghiera è la forza della pace. Preghiamo, continuiamo a pregare per l'Ucraina così martoriata".