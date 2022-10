Negli ultimi mesi le regole per la gestione del coronavirus sono cambiate numerose volte. Già da aprile non esiste più la quarantena, che si attuava a una persona sana che è stata esposta ad un caso positivo. È stata sostituita dall’autosorveglianza. Resta invece sempre in vigore l’isolamento per la positività, ma con le recenti modifiche è diventato “light”. Le conseguenze per chi non rispetta le misure prevedono l’arresto fino a 18 mesi e una ammenda da migliaia di euro. COSA SAPERE