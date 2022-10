7/12 ©Ansa

PROBIOTICI E PREBIOTICI – Anche la salute dell’intestino, spiega sempre Delpiano, è utile per aumentare le proprie difese immunitarie. Vengono in aiuto in questo caso i probiotici, presenti in fonti naturali come soia fermentata, yogurt, crauti e kefir. La loro assunzione però non basta e va accoppiata a quella di prebiotici, fibre alimentari non digeribili. Le si trova ad esempio nei fagioli, nell’aglio, nel porro, nelle banane e nelle cipolle