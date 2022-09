I virus raccolgono informazioni dagli ospiti che infettano: ecco come

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

Un nuovo studio statunitense suggerisce che i virus sarebbero in grado di raccogliere informazioni degli organismi che infettano per poi decidere quando e come attaccare. Nello specifico, sarebbero capaci di sfruttare la loro capacità di "percepire" e "ascoltare" l'ambiente che li circonda, per scegliere il momento più favorevole per rimanere quiescenti all’interno dei loro ospiti, oppure moltiplicarsi e uccidere le cellule. La scoperta è frutto di uno studio pubblicato sulla rivista Frontiers in Microbiology e condotto dalle università statunitensi del Maryland, Contea di Baltimora (Umbc), e del Mississippi. Secondo i ricercatori questo punto di forza dei virus potrebbe essere sfruttato contro di loro in futuro, attaccandoli tramite terapie mirate.