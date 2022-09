Covid, arriva la mascherina col sensore che rileva il contagio

Alcuni studiosi della Shanghai Tongji University, in un articolo pubblicato sulla rivista Matter, hanno presentato la prima mascherina capace di rilevare se nell’aria circostante sono presenti agenti patogeni come il virus Sars-Cov-2 o quello dell’influenza. Vediamo i dettagli.

La mascherina del futuro

Altamente sensibile e "intelligente", la mascherina creata dagli scienziati della Shanghai Tongji University è in grado di avvisare chi la indossa, tramite i propri dispositivi mobili, se nell’aria sono presenti infezioni, virus comuni o coronavirus in forma di goccioline o aerosol. "Ricerche precedenti hanno dimostrato che indossare una mascherina può ridurre il rischio di diffusione e rendere meno probabile contrarre la malattia. Quindi, volevamo crearne una in grado di rilevare la presenza di virus nell'aria e allertare chi la indossa”, ha affermato Yin Fang, autore principale dello studio. Per testare l’efficacia di questa, Fand e i colleghi hanno spruzzato su di essa una proteina che tappezza la superificie esterna di un'agente virale contenente liquido sotto forma di tracce e aerosol.

Al fine di rilevare le particelle, il team ha progettato un piccolo sensore con aptameri, delle molecole sintetiche capaci di identificare proteine uniche di agenti patogeni, come gli anticorpi. Il sensore, molto avanzato, ha risposto a un minimo di 0,3 microlitri di liquido contenente proteine virali, nettamente inferiore al volume di liquido prodotto da uno starnuto, o a quello che si ottiene parlando o tossendo. Ma come riesce la mascherina a riconoscere le particelle nell’aria? Proprio grazie agli aptameri che, legandosi nell’aria alle proteine, inviano un segnale a un dispositivo collegato che amplifica il segnare e avvisa, tramite i telefoni, coloro che indossano le mascherine.