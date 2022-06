Covid, Pregliasco: "Mascherine? Portarle con sé in spiaggia"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

Un'altra estate con le mascherine in spiaggia? Seppur non sia obbligatoria, il virologo Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene all'università Statale di Milano e direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi, raccomanda di "portare con sé la mascherina anche in spiaggia per usarla all'occorrenza". Lo ha riferito in un'intervista all'Adnkronos Salute, rilanciando la sua metafora: "Utilizzare le mascherine come gli occhiali da sole, quando servono e con buon senso". (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)