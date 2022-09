Influenza, l’Aifa pubblica l’aggiornamento dei vaccini influenzali

La Determina dell’Aifa sui vaccini



Con la morsa del Covid che non sembra allentare, ci prepariamo al nuovo inverno tra precauzioni, raccomandazioni e molte incognite rispetto al futuro della pandemia. Come ogni anno l’Aifa, in base alle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) e dell'Agenzia Europea dei medicinali (Ema), ha pubblicato l’aggiornamento della composizione dei vaccini. Ricordando che la protezione inizia due settimane dopo “la vaccinazione e perdura per un periodo di sei/otto mesi, per poi decrescere, poiché i ceppi virali in circolazione possono mutare, è necessario sottoporsi a vaccinazione antinfluenzale all'inizio di ogni nuova stagione influenzale", scrive l’Agenzia. Lo scorso 6 luglio, una circolare del Ministero della Salute raccomandava di “anticipare la conduzione delle campagne di vaccinazione antinfluenzale a partire dall'inizio di ottobre e offrire la vaccinazione ai soggetti eleggibili in qualsiasi momento della stagione, anche se si presentano in ritardo per la vaccinazione”, in vista del prossimo autunno-inverno.



Le raccomandazioni



Non ci sono solo le vaccinazioni tra le raccomandazioni trasmesse dall’Aifa. “Una misura importante nel limitare la diffusione dell'influenza è rappresentata da una buona igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie”, ricorda infatti l’Ente. Oltre all’eventuale uso di farmaci antivirali, è necessario lavare spesso le mani, aereare costantemente le stanze in cui si soggiorna, e coprire naso e bocca con un fazzoletto quando si tossisce e si starnutisce. Per la stagione 2022-2023, i vaccini quadrivalenti sono costituiti da antigeni virali preparati in base ai seguenti ceppi: A/Victoria/2570/2019 (H1N1) pdm09-like virus; A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like virus; B/Austria/1359417/2021-like virus e B/Phuket/3073/2013-like virus. Per i vaccini trivalenti, oltre ai due ceppi di tipo A menzionati sopra, è raccomandato l’inserimento del ceppo B/Austria/1359417/2021-like virus. Importante inoltre segnalare eventuali reazioni avverse, "in quanto contribuiscono al monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio”, conclude l’Aifa.