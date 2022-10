Covid, Pregliasco: "Attese nuove varianti, vaccinare chi è a rischio"

Pregliasco: "Vaccinare i soggetti a rischio e gli anziani"



In riferimento all'andamento della campagna vaccinale anti-Covid, a fronte dell'incremento dei ricoveri Covid a livello nazionale, Pregliasco ha poi ribadito l'importanza del booster per la popolazione a rischio.

"In questo momento il vaccino è stato anche reso disponibile per i bambini dai 6 mesi ai 5 anni d'età, ma il target di riferimento resta sostanzialmente lo stesso. Si deve cioè insistere sui soggetti a rischio di ogni età con problematiche cardiache, respiratorie e che in qualche modo possono avere complicazioni dopo l'infezione, e i soggetti più anziani", ha dichiarato. Secondo il virologo, "quante più persone appartenenti a queste categorie si vaccineranno tanto meglio sarà la situazione in termini di effetti su ospedali e servizio sanitario nazionale".



"Quinta dose? La consiglio assolutamente"



Nel corso dell'intervista, Pregliasco si è inoltre espresso in merito all'importanza della quinta dose di vaccino anti-Covid. "La consiglio assolutamente", ha dichiarato, per poi sottolineare: "In questa fase dobbiamo sollecitare la vaccinazione a 4/6 mesi perché con queste varianti che stanno emergendo la protezione anche da guarigione ha questa durata. Credo sia il momento giusto, anche i dati sulle ospedalizzazioni mostrano che i ricoverati vaccinati hanno in realtà una vaccinazione di vecchia data". In futuro, ha concluso, "per evitare una sorta di stanchezza vaccinale si andrà incontro a una pianificazione annuale con proposta di vaccinazione parallela a quella influenzale".