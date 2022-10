Sono stati 25.554 i nuovi casi con 52 morti, secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute. Tasso di positività al 15,8%. Processati 161.787 tamponi, in leggero aumento i ricoveri nelle terapie intensive (+2), scendono quelli nei reparti ordinari (-30) ( BOLLETTINO GRAFICHE ). Dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive, compresi guariti e deceduti, sono 23.348.075. Le vittime in totale sono 178.594. I guariti sono 29.400 nelle ultime 24 ore e 22.649.684 in totale. Sono, infine, 512.551 le persone in isolamento domiciliare (-3.871).