Covid, Oms: nuova variante XBB la più immunoevasiva mai vista

Covid, via libera dell’Ema per il booster adattato per Omicron Ba.4-5

Qualche dato

I dati Oms confermano la frenata della pandemia in tutto il mondo. Nell’ultima settimana si registra un -11% di nuovi casi in Europa, un -12% nelle Americhe, un -17% nella Regione del Mediterraneo, un -15% in Africa, e un -3% nel Sud-Est Asiatico. L’Italia va controtendenza, situandosi al quarto posto al mondo per numero di nuovi casi settimanali nel periodo considerato. Omicron, sul fronte delle varianti, si conferma essere quella dominante, con la sotto-variante BA.5 che continua a prevalere. Al 17 ottobre sono circa 800 i campioni di sotto-variante XBB sequenziati. La sotto-variante, per il momento, non pare causare una forma più grave di malattia. Rimane l’invito a vaccinarsi in vista dell’autunno, e dell’imminente inverno.