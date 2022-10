Covid, Pregliasco: "Le nuove varianti sono prove tecniche del virus"

Le nuove versioni di Omicron

Pregliasco parla di ‘un trasformismo di Omicron’, capace progressivamente di svestire i panni di BA.5, per vestire quelli di Centaurus (BA.2.75) o di Chiron (BA.2.75.2). Un recente studio pubblicato su ‘The Lancet Infectious Diseases’, ha indicato la variante Chiron come dotata di "un'ampia capacità di fuga dagli anticorpi neutralizzanti". "Il destino è vedere tante varianti e ne vedremo ancora. Dal punto di vista evolutivo è probabile che non saranno tanto cattive”, - questo in termini di malattia grave -, “quanto piuttosto più brave, come sembra siano queste ultime, a schivare la risposta immunitaria e quindi a reinfettare persone vaccinate o guarite, com'è la maggior parte della nostra popolazione. Queste nuove varianti permetteranno dunque al virus di continuare la sua opera, agendo però su un ospite che magari non riuscirà a evitare l'infezione, ma nella stragrande maggioranza dei casi potrà a scongiurare le sue forme più pesanti. Da qui l'importanza della vaccinazione, la necessità di non abbassare la guardia”, e di rafforzare le difese immunitarie con i richiami, ribadisce Pregliasco. “Il Covid resterà tra noi. Non dobbiamo essere allarmisti, ma neanche eccessivamente lassisti. Dobbiamo essere attenti e rispettosi”, conclude.