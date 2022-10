Ieri il lungo passaggio di consegne con Draghi, il primo consiglio dei Ministri e in serata l'incontro con il presidente francese Macron. "Dobbiamo essere uniti per affrontare le emergenze che il Paese ha davanti", ha detto la premier ai ministri. Ringrazia il Papa che prega per l'Italia e il presidente della Repubblica. Prossimi appuntamenti 25 ottobre alla Camera e il 26 al Senato per la fiducia al governo. E intanto si lavora alla squadra dei viceministri e sottosegretari